A fost DISTRUSA dupa ce pozele ei NUD au ajuns pe net cu ajutorul colegilor! Ce decizie a luat Nora Mork in urma cu putin timp

Nora Mork a fost implicata intr-un scandal urias.

Nora Mork, vedeta handbalului feminin norvegian, a facut pace cu Federatia din tara sa, miercuri, dupa un scandal legat de difuzarea unor fotografii intime ale jucatoarei, informeaza AFP.

Handbalista, in varsta de 26 ani, a fost deranjata de faptul ca federatia a reactionat cu intarziere dupa ce a fost informata ca unii dintre componentii echipei nationale masculine a Norvegiei au lasat sa circule fotografii nud ale jucatoarei, piratate din telefonul mobil al acesteia.

In luna ianuarie, intr-un interviu acordat ziarului Verdens Gang (VG), Nora Mork a afirmat ca are in vedere retragerea din nationala Norvegiei.

"Nora si-a exprimat dorinta de a continua sa joace pentru selectionata nationala, iar noi suntem incantati", a declarat miercuri presedintele Federatiei Norvegiene de Handbal, Kare Geir Lio, dupa s-a intalnit de mai multe ori cu Nora Mork.

"Am cazut de acord sa punem in aplicare noi masuri pentru a rezolva problemele in astfel de cazuri, iar Nora considera ca sunt masuri bune", a declarat Lio pentru postul de televiziune TV2.

Cea mai buna marcatoare a Campionatului Mondial desfasurat anul trecut, Nora Mork este in prezent indisponibila din cauza unei rupturi de ligamente la un genunchi, suferita in cursul meciului disputat pentru echipa sa de club, Gyor, la inceputul lunii februarie.