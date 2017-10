O noua marturie socheaza sportul. McKayla Maroney, medaliata olimpica: "Am fost molestata 7 ani de doctorul echipei. Spunea ca e tratament"

La doar cateva ore dupa dezvaluirile Tatianei Gutu, fosta sportiva in echipa de gimnastica a URSS, medaliata cu aur la JO din 1992, de la Barcelona, si McKayla Maroney a vorbit pentru prima data despre abuzurile la care a fost supusa.

Si ea medaliata olimpica cu echipa de gimnastica a Statelor Unite, McKayla Maroney, acum retrasa din activitate, spune ca a fost abuzata timp de 7 ani de doctorul echipei.

Potrivit afirmatiilor fostei gimnaste, abuzurile au inceput pe cand ea avea doar 13 ani.

"Cuvintele tuturor din ultimele zile au fost o inspiratie pentru mine. Stiu ca e greu sa vorbesti public despre asa ceva. Lumea trebuie sa stie ca nu se intampla doar la Hollywood. Se intampla peste tot! Oriunde este pozitie de putere, pare ca exista posibilitatea unui abuz.

Am visat sa merg la Jocurile Olimpice, iar lucrurile pe care le-am indurat au fost inutile si dezgustatoare.

Am fost molestata de doctorul Larry Nassar, doctorul echipei de gimnastica a SUA. Doctorul Nassar mi-a zis ca primeam tratament medical necesar, care a fost oferit tuturor de mai bine de 30 de ani. A inceput cand aveam 13 ani, la unul dintre primele mele cantonamente cu echipa nationala, in Texas, si nu s-a terminat pana cand am renuntat la sport. Parea ca sunt sub amenintare oricand omul acesta avea o sansa. S-a intamplat si la Londra, chiar inainte ca eu si echipa mea sa castigam medaliile de aur, s-a intamplat chiar si inainte ca eu sa castig argintul.

Pentru mine, cea mai infricosatoare noapte a fost cand aveam 15 ani. Am zburat o zi si o noapte cu echipa pana la Tokyo. Mi-a dat o pastila pentru a dormi in timpul zborului. Urmatorul lucru pe care il stiu e ca m-am trezit cu el intr-o camera de hotel, primind <tratament>. Am crezut ca in acea noapte voi muri.

Jocurile Olimpice trebuie sa aduca bucurie si speranta, sa inspire oamenii sa lupte pentru visuri. Eu imi aduc aminte ca ma uitam la JO in 2004, pe cand aveam doar 8 ani, si imi spuneam ca intr-o zi voi fi si eu acolo, purtand rosu, alb si albastru pentru tara mea. Am reusit, dar nu am ajuns acolo fara sa platesc.

E posibil sa stopam acest tip de abuz? Este posibil ca supravietuitorii sa vorbeasca fara sa isi puna cariera in pericol? Sper! Tacerea noastra le-a dat putere prea mult timp. E vremea sa ne luam puterea inapoi. Niciodata nu e prea tarziu sa vorbim", a spus McKayla Maroney.

De mentionat este si faptul ca doctorul Larry Nassar a pledat vinovat in fata unei instante judecatoresti din SUA pentru posestie de pornografie infantila.