SOC la City si Liverpool! Inca un super transfer pentru Bayern. Ce super jucator va semna

Bayern isi pregateste viitorul! E aproape sa mai anunte un transfer important.

Pustiul senzatie al lui Leverkusen, Julian Brandt, si-a dat acordul sa vina la Munchen. Bayern va plati in schimbul sau 30 de milioane de euro, scrie Bild. Partile mai trebuie sa stabileasca doar daca Brand vine chiar din vara sau mai ramane un an sa joace pentru Leverkusen.

Aflat si pe lista de achizitii a lui Pep Guardiola, dar si a lui Jurgen Klopp, Brandt a refuzat Premier League, convins ca Bayern e cea mai buna optiune in acest moment.

Julian Brandt, 20 de ani, joaca inca din 2017 in prima echipa a lui Leverkusen. In nationala Germaniei are 5 aparitii.