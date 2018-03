Veste SOC a doctorului care il va opera pe Neymar! Brazilianul a fost vazut in scaun cu rotile: FOTO

Neymar va fi operat in acest weekend dupa ce a suferit o entorsa si o fisura la cel de-al 5-lea metatarsian.

Cel mai scump jucator din toate timpurile are sanse mici sa mai joace in acest sezon! Neymar se va opera sambata la Rio de Janeiro iar doctorul echipei a anuntat ca perioada de recuperare va fi de 3 luni de zile! Cum sezonul in Franta se termina pe 19 mai, sansele lui Neymar sa mai joace in acest sezon pentru PSG sunt minime!

Neymar s-a contract cu cei de la PSG pe seama operatiei, clubul francez fiind constient ca operatia il va scoate pe Neymar din calcule pana la finalul sezonului insa dorinta jucatorului de a fi prezent la Campionatul Mondial din Rusia a avut castig de cauza.

#BREAKING Neymar surgery recovery to take up to three months: team doctor — AFP news agency (@AFP) March 1, 2018

Neymar a fost fotografiat pe aeroportul din Rio in scaunul cu rotile