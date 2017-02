STEAUA - DINAMO, de 1 martie! Cand au fost programate de LPF meciurile retur din semifinalele Cupei Ligii

Steaua si Dinamo se vor lupta pentru un loc in finala Cupei Ligii pe 1 martie.

LPF a anuntat datele si orele la care se vor disputa mansele retur ale celor doua semifinale din Cupa Ligii.



Dupa 4-1 in tur, Dinamo trebuie sa joace pe terenul Stelei, de 1 martie, la ora 20:00, pentru un loc in finala competitiei.



Cealalta semifinala, Timisoara - ASA, a fost programata pe 28 februarie, la ora 20:00. In tur a fost 4-2 pentru Timisoara.