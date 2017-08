Halucinant! Au golaveraj 1-31 dupa 3 etape! Scor INCREDIBIL in liga a 2-a din Romania

Foresta continua seria dezastrelor in B!

Dupa 0-16 cu Ripensia, la Timisoara, si 0-6 acasa cu ASA Tg. Mures, pe teren propriu, Suceava a pierdut si la Braila cu 9-1! Dupa 3 etape, golaverajul Forestei arata drama prin care trece clubul 1-31. La fel ca in primele doua etape, si la Braila antrenorul Florin Cristescu a trimis in teren pusti adusi de la echipa de liga a 4-a Omnia Suceava. Niciunul dintre fotbalisti nu depaseste varsta junioratului!

Chiar si in aceste conditii, Foresta s-a tinut bine pana in minutul 42, cand scorul era 1-1! In partea a doua, brailenii s-au dezlantuit si au marcat de 7 ori, dupa ce la pauza intrasera cu un avantaj minim, 2-1.