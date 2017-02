Ghencea si Giulesti, aproape de renovare inainte de Euro 2020. Dinamo si Arcul de Triumf au ramas in urma

Doua din cele patru stadioane sunt in ultima faza inainte de renovare.

Romania va gazdui patru meciuri la Campionatul European din 2020, lucru ce a dus la un plan de renovare al arenelor din Bucuresti. Astfel, Ghencea, Giulesti, Stefan cel Mare si Arcul de Triumf au fost pe lista arenelor ce urmau sa intre in program.

Dintre toate cele patru, Ghencea si Giulesti sunt in faza cea mai avansata, avand in curs de finalizare studiul de prefezabilitate, urmand sa intre apoi in faza de renovare. Ambele arena au mai bine de 2 ani la dispozitie sa ajunga in faza finala.

Interesant este ca unele arene vor putea fi demolate total si reconstruite, nu doar renovate, asa cum e cazul arenei din Ghencea, pe care Armata poate decide sa il demoleze pentru a construi o arena noua, anunta editia tiparita a Gazetei.