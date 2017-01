Cum se apara unul dintre arbitrii acuzati ca si-au falsificat identitatile: "Nici nu stiu alta limba straina! Am fost in vacanta"

Unul dintre arbitrii romani care au luat parte la amicalele suspecte din Cipru sustine ca organizatorii i-au falsificat identitatea. "Eu nu am spus niciodata ca nu sunt roman", se apara acesta.

Arbitrul jandarm din Targoviste a fost asistentul lui Dan Petre la trei meciuri ale echipelor romanesti in Cipru!

Grigorascu a fost tusier la amicale jucate de Astra, Botosani si CFR Cluj.

"Nu m-am dat nici turc, nici bulgar", se apara arbitrul.

"Ei, ca sa poata sa ne foloseasca, sa ne bage la meciuri, spuneau ca nu suntem romani. Un anume Yusuf se ocupa de treaba asta. Eu cunosc doar limba romana, atat", spune Cristian Grigorascu.

Presedintele CFR-ului, Iuliu Muresan, ii suspecteaza pe arbitri de aranjamente.

"Mi se pare ca ar fi jucat la pariuri", spune acesta.

Romanii care au fluierat in Cipru spun ca au fost platiti cu baclavale, peste si musaca.

"Eu nu am primit niciun ban, nu am avut nevoie sa primesc bani. Am avut cazare si masa asigurata de organizatori. Am fost intr-o vacanta", mai spune Cristian Grigorascu.