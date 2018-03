Ce lovitura! Ionut Popa se intoarce in fotbalul romanesc la o luna dupa plecarea de la Timisoara! Cu ce echipa a semnat

Ionut Popa nu va fi antrenor la noua echipa, ci director tehnic.

Carismaticul Ionut Popa nu a stat departe de fotbal dupa despartirea de ACS Poli Timisoara de la inceputul lunii februarie. Antrenorul de 64 de ani a semnat un contract pe 3 luni cu UTA Arad! Nu ii va lua insa locul actualului antrenor, Cristian Todea, ci va fi director tehnic.

"Tinand cont de ultimele rezultate si de situatia din clasament, clubul UTA a luat decizia ca echipa tehnica sa fie intarita cu un director tehnic, in persoana lui Ionut Popa. ”Mister” a incheiat un angajament valabil pentru trei luni cu clubul nostru, avand ca obiectiv mentinerea in Liga a II-a nationala" a anuntat UTA pe site-ul oficial al clubului.

UTA se afla pe locul 12 in clasamentul din Liga a 2-a cu 25 de puncte dupa 12 partide. Echipa care are in palmares 6 titluri de campioana a Romaniei era considerata favorita la promovare insa se afla la doar 3 puncte deasupra primului loc retrogradabil si la 20 de puncte de Chindia Targoviste, echipa aflata pe locul ce va duce la barajul pentru Liga 1.

Ionut Popa, nascut in comuna Sarvasin din Arad, a mai fost la UTA in alte 4 randuri - in sezonul 1992/1993, in 1997/1998, intre 2000 si 2002 si in sezonul 2009/2010.