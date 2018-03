VIDEO | Tamas, in mijlocul unui scandal URIAS in Israel! Gestul facut de fundasul roman dupa calificarea in semifinalele Cupei

Gabi Tamas s-a aflat in mijlocul unui scandal monstru in Israel.

Fundasul roman a izbuncit la adresa suporterilor lui Maccabi Haifa pe care i-a injurat si i-a scuipat. Hapoel Haifa - Maccabi Haifa, returul sferturilor de finala din Cupa Israelului s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

Echipa lui Tamas s-a calificat in semifinale dupa ce in tur scorul a fost 2-2. Hapoel Haifa s-a calificat gratie golurilor marcate in deplasare.