Poate rata Mondialul dupa aceasta faza antologica.

Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: 21.45 PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

S-a intamplat in Australia, la derby-ul orasului Melbourne. Era minutul 99, iar portarul era in atac. S-a incurcat in driblinguri, a pierdut mingea, insa fotbalistul de nationala al Australiei si-a batut joc de contraatac.



Toti si-au pus mainile in cap. E cea mai mare ratare din 2018.