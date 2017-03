Viata bate filmul! Si-a ucis iubita, a aruncat-o la caini, a stat 7 ani in puscarie si acum se intoarce in fotbal!

Din Brazilia vine o poveste aproape ireala.

Portarul brazilian Bruno, care a stat 7 ani in puscarie, si ar mai avea de stat inca 15, pentru omor, isi pregateste revenirea in fotbal, la 32 de ani.

Fost goalkeeper la Atletico Mineiro, si un adevarat erou local in orasul Belo Horizonte, Bruno a fost incarcerat in 2010, dupa o poveste ca in filmele de groaza.

In 2010, Bruno si-a ucis iubita, care era si mama singurului sau copil, si i-a aruncat trupul in cusca rottweiller-ului sau. A fost gasit vinovat, in urma unui proces intens mediatizat la acea vreme, si a primit o pedeapsa de 22 de ani.

Sapte ani mai tarziu, avocatii sai au reusit sa il scoata din inchisoare, in urma unui apel, iar Bruno se pregateste sa isi a viata de la capat.

The Guardian scrie ca sunt multe cluburi in Brazilia interesate de semnatura lui, iar agentul sau spune ca Bruno este intr-o forma fizica de invidiat, pentru ca si-a continuat antrenamentele cat timp a fost dupa gratii.

Jurnalistii englezi mai precizeaza faptul ca, inainte de 2010, Bruno a fost urmarit o perioada de Barcelona si AC Milan. Conform sursei citate, despre Eliza Samudio, fata omorata de Bruno, s-a scris ca ar fi avut o relatie si cu Cristiano Ronaldo.