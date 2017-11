TRAGEDIE! Un fost coleg cu Chivu, Lobont si Mitea la Ajax a murit astazi, la 35 de ani

Federatia ghaneza de fotbal a anuntat astazi moartea fostului international Abubakari Yakubu, fost mijlocas la Ajax, care a jucat in echipa cu Chivu, Lobont si Mitea.

Yakubu, in varsta de 35 de ani, "suferea de o boala grava, si a fost tinut in viata de aparate in ultimele zile" - sunt informatiile dezvaluite de ghanezi.

Yakubu a jucat la Ajax in perioada 1999-2005, iar apoi s-a transferat la Vitesse, echipa pentru care a mai evoluat inca patru sezoane. A avut si 16 prezente in echipa nationala a Ghanei.

Yakubu a castigat patru trofee cu Ajax - doua titluri, o cupa si o supercupa.

We’re sad to hear the death of former Ghana, Ajax & Vitesse midfielder Abubakari Yakubu, our thoughts are with his family. may his soul RIP. pic.twitter.com/ES9kJ7HdTG