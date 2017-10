Reus, Pogba si Morata se numara in topul "pustilor" alungati de la echipele lor. Unii dintre ei au fost rascumparati pe sume astronomice

Nu au primit sanse si au fost vanduti sau imprumutati la alte cluburi, pentru ca unii dintre ei sa fie ulterior rascumparati pe sume astronomice. Iata un top al fotbalistilor care si-au parasit formatiile care i-au format pana la varsta junioratului.

1. Marco Reus (Borussia Dortmund)

Unul dintre putinii jucatori ai Borussiei pe care Bayern Munchen nu a putut sa puna mana, Marco Reus, a ramas in continuare la trupa lui Peter Bosz.

Atacantul a fost lasat sa plece de la Borussia in 2006 din cauza fizicului, dar prin munca a confirmat si a semnat cu Borussia Monchengladbach. Acesta a fost readus de Borussia Dortmund in anul 2011 pe 17 milioane de euro.

2. Klass Jan Huntelaar (PSV)

Chiar daca este un fan a lui Ajax, el si a inceput cariera la rivala PSV. Cumparat in 2000, el a debutat sub conducerea lui Guus Hiddink inainte de a fi imprumutat la De Graafschap. olandezul a avut un sezon foarte bun la Heerenven si i-a convins pe cei de la Ajax sa-l aduca pe 9 milioane de euro.

3 Juan Mata (Real Madrid)

Mata a fost cunoscut in Spania datorita evolutiilor sale foarte bune la Valencia. El a debutat la Real Madrid Castilla in 2006, iar cele 10 goluri in 39 de partide i-au impresionat pe cei de la Valencia, aducandu-l pe "Mestalla".

4. Samuel Eto'o (Real Madrid)

Chiar daca a cucerit 3 titluri si 2 Uefa Champions League cu Barcelona, acesta si-a inceput cariera la marea rivala, Real Madrid. Camerunezul care a a jucat doar 3 partide la Real nu a convins si a fost cedat sub forma de imprumut la formatii ca, Espanyol si Mallorca inainte de a semna cu Barcelona in 2004.

5. Paul Pogba (Man United)

August 2016 nu a fost pentru prima data cand Pogba a semnat un contract cu cei de la United.Jucatorul francez a fost adus initial de diavoli in 2009, dar a fost cedat la juventus in 2011 pentru ca nu era lasat sa joace. Acesta a jucat pentru Juventus timp de 4 de ani si a fost adus de United pentru 100 milioane de euro.

6. Cesc Fabregas (FC Barcelona)

Crescut de catalani, acesta a fost cedat in 2003 la formatia lui Wenger, Arsenal, devenind un jucator de baza al formatiei londoneze. Ibericul a debutat cand avea 16 ani si a devenit capitan in 2009. Dupa 2 ani acesta a fost cumparat de Barcelona.

7. Ryan Shawcross (Man United)

Stoke l-a cumparat pe Shawcross de la United pentru 2 mil de euro in 2008. Aparatorul central a devenit capitan si al Angliei.

8. Alvaro Morata (Real Madrid)

Alvaro Morata a debutat la Real Madrid in 2010 intr-un meci cu Zaragoza. Acesta a fost vandut in 2014 la Juventus Torino si readus in 2016. Acesta nu a mai fost dorit de formatia "blanco" si fost cumparat de Chelsea in aceasta vara pe 60 de milioane de euro.

9. Adrien Rabiot (Man City)

Adrien Rabiot si-a inceput cariera la academia lui Manchester City, unde a stat 6 luni dupa s-a intors acasa in Franta. Rabiot si-a intalnit fosta echipa in Aprilie 2016, in Liga Campionilor acesta marcand un gol. Din pacate nu a fost suficient, iar PSG a fost eliminata de City si au mers in semifinalele Ligii.

10. Gerard Pique (Man United)

In 2008, Sir Alex Ferguson l-a preferat pe Jonny Evans in locul lui Pique. Acesta a fost inlaturat de la United si vandut pe 5 milioane de euro la clubul care l-a lansat in fotbalul mare, FC Barcelona. Pique a cucerit 6 titluri de campion al Spaniei si 2 Uefa Champions League.