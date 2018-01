Stanciu, bun de plata dupa primul meci la Sparta! Cehii i-au gasit o porecla romanului dupa ce a dat doua pase de gol

Primul meci la Sparta il costa cateva mii de euro pe Stanciu!

Trebuie sa-i plateasca pe colegi, că i-au dat banderola. Asa e traditia la cehii, care i-au pus si o porecla romanului: prim-ministul!

Traditia la Sparta Praga este ca debutantii sa fie capitani. Acesta onoare vine si cu o obligatie!

"Am fost informat ca trebuie sa platesc! Baietii din echipa sunt foarte de treaba, m-au primit foarte bine. Nu sunt 100% pregatit fizic, dar am inca timp. In doua saptamani voi fi gata!", a declarat Stanciu.

Stanciu a dat doua pase de gol la debut, dar ii anunta pe cehi ca poate mai mult. Sparta Praga este doar pe 5 campionat! Stanciu e cel mai scump transfer din istoria Cehiei.