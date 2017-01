OFERTA pentru Ronaldo din Serie A: "Incerc sa-l conving sa vina la noi"! Cum a reactionat Cristiano

Joao Mario a incercat sa il convinga pe Ronaldo sa vina la Inter Milano

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Colegul lui Ronaldo din nationala Portugaliei, Joao Mario, a declarat pentru Inter TV ca a incercat sa il convinga pe starul Realului sa i se alature la Inter, dar a dat de inteles ca misiunea este una extrem de dificila, cu sanse minime de realizare.

"Portugalia are multe calitati, dar Cristiano Ronaldo este talismanul nostru, jucatorul nostru cel mai important."

"Incerc sa-l conving sa mi se alature la Inter, dar..sa spunem ca este foarte dificil"

"El nu este doar un jucator extraordinar, el este, de asemenea si un lider innascut, un tip caruia ii pasa de toata lumea", a declarat Joao Mario pt InterTV

Au fost zvonuri legate si de Lionel Messi, zvonuri lansate chiar de fostul presedinte al Interului, Massimo Moratii, care a spus ca a fost planificata o mutare imensa legata de argentinian.

Directorul sportiv al Interului, Piero Ausilio, a potolit insa entuziasmul fanilor si a explicat de ce Messi nu poate ajunge acum pe Meazza.

Discutiile legate de plecarea lui Ronaldo de la Real sunt din ce in ce mai dese in ultimul timp, probabil si datorita jocului slab prestat de portughez in aceasta perioada.

Cristiano Ronaldo si Joao Mario au fost colegi in echipa Portugaliei care a castigat Euro 2016.

45 milioane de euro a costat Joao Mario. Mijlocasul a fost adus chiar de la fosta echipa a lui Ronaldo, Sporting Lisabona.