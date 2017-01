Podolski, 5 goluri intr-un meci pentru Galata. Ultimul a fost Jardel, in 2000, Hagi a dat si el 2 goluri

Performanta de senzatie pentru Podolski.

Danezul Jan Olde Riekerink, antrenorul lui Galatasary Istanbul, spera ca echipa sa sa-l pastreze pe atacantul german Lukas Podoski, care a marcat cinci goluri, marti, in Cupa Turciei sa fotbal.

"Lukas este un jucator in care am avut incredere, in care am crezut din prima zi si voi continua sa cred in el. Bineinteles, sper ca el sa ramana", a declarat Riekerink, citat de cotidianul turc Hurriyet.

Internationalul german (129 selectii, de goluri), in varsta de 31 ani, a inscris de cinci ori in poarta modestei formatii Erzincanspor, in partida castigata cu 6-2 de Galatasaray. Podolski a facut obiectul unor intense speculatii in ultimele saptamani, presa turca vorbind de interesul unor cluburi asiatice fata de atacantul Galatei.

Podolski este primul jucator al lui Galatasaray care a dat 5 goluri intr-un singur meci oficial din 2000, cand Jardel marca de 5 ori in victoria cu 7-0 cu Erzurumspor, in campionat. In acel meci, au mai jucat Gica Popescu si Gica Hagi, acesta din urma marcand celelalte 2 goluri ale echipei sale.

Galatasaray in 2000, in 7-0 cu Erzurumspor

Taffarel - Akyel, Asik, Popescu, Belezoglu, Buruk, Kaya, Ergun, Serkan, Hagi, Jardel