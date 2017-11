Imagini socante in Bulgaria, dupa ce huliganii au intrat mascati si inarmati in teren! VIDEO

Derby-ul etapei din Bulgaria, intre Lokomotiv Plovdiv si TSKA Sofia, a oferit imagini de groaza

Scandalul a izbucnit inainte de pauza, dupa ce un suporter intrat pe pista stadionului si a aruncat o torta in peluza rivala.

Imediat, zeci de ultrasi au coborat din peluza, iar bataia a inceput.

Huliganii din ambele tabere erau pregatiti de scandal - aveau fetele acoperite si isi improvizasera arme din curele sau betele de steag.

Jandarmii au intervenit in forta si au reusit sa opreasca bataia, apoi au facut mai multe arestari.

Scenele s-au petrecut sub ochii fotbalistilor. Unii dintre ei s-au speriat si au fugit la vestiare inainte ca arbitrul sa fluiere finalul reprizei.

TSKA Sofia a invins-o in deplasare pe Lokomotiv Plovdiv cu 1-0, si e pe locul 2 in clasament, la un punct in spatele lui Ludogorets.