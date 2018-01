GENIAL! In ce echipament apara fiul lui Kiraly

La 13 ani, fiul lui Gabor Kiraly ii calca pe urme din toate punctele de vedere tatalui sau.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Matyas joaca la Haladas, in Ungaria, si viseaza la o cariera cel putin la fel de importanta cu cea pe care a avut-o tatal sau. Pustiul creste la echipa unde joaca si Gabor. Kiraly senior se va retrage in 2019, cand va avea 43 de ani. Daca trage de el, Matyas ii poate lua locul peste un an si jumatate.



Gábor Király and his 13 year old son Matyas. Like father like son... pic.twitter.com/wdZbdWByev — Photos of Football (@photosofootball) January 3, 2018