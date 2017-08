Dragostea dureaza 4 ani! Neymar a facut plangere la FIFA si tipa ca Barcelona nu ii da banii

Dragostea dintre Neymar si Barcelona a ajuns la tribunale - Barca ii cere lui Neymar 8,5 milioane de euro, brazilianul se plange ca mai are de incasat 26 de milioane de euro.

Neymar s-a adresat FIFA pentru ca forul international sa oblige clubul Barcelona sa ii plateasca un bonus de 26 de milioane de euro.

"Problema este analizata, dar nu putem comenta mai mult", a declarat un purtator de cuvant al FIFA, pentru Sky Sports.

Pe 1 august, FC Barcelona a blocat plata unei prime de 26 de milioane de euro catre Neymar, in asteptarea raspunsului atacantului cu privirea la plecarea la Paris Saint-Germain. Aceasta prima a fost negociata in urma cu un an, atunci cand fotbalistul si-a prelungit contractul cu FC Barcelona pana in 2021, precedenta intelegere fiind scadenta in 2018.

Contractul includea o prima de prelungire pentru Neymar la finalul primului an.

Pentru ca jucatorul a plecat in cele din urma la PSG, FC Barcelona a decis sa nu-i mai achite lui Neymar cei 26 de milioane de euro, cerandu-i in plus sa returneze suma de 8,5 milioane de euro, platita deja fotbalistului, anul trecut.

Neymar a fost jucatorul Barcelonei timp de 4 sezoane.