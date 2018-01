Debut perfect pentru Adi Popa la noua echipa: a pasat decisiv la golul victoriei! Un fost dinamovist a marcat

Fostul jucator al Stelei a pasat decisiv in victoria cu 1-0 a celor de la Al Taawon in meciul cu Al Nasr. Ricardo Machado, fostul jucator al lui Dinamo, a marcat in minutul 67.

Adi Popa a fost imprumutat de Reading la Al Taawon pana la finalul sezonului.

In urma acestui rezultat, Al Taawon a urcat pe locul 7 in clasament. Echipa lui Adi Popa are 24 de puncte dupa 18 etape. Al Nasr e pe locul 4 in Arabia Saudita.

Happy to make my debut here at @AltaawounFC with an assist ⚽️ and a big win !!

Looking forward for next game ????

Thank's for your support pic.twitter.com/Ugt2ARmub5