Asa vor arata urnele pentru tragerea la sorti la Mondial! Grupa SOC pe care o putea avea Romania daca se califica

Australia s-a calificat astazi astfel ca mai este un singur loc disponibil la Mondial.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Spaniolii de la Marca au publicat urnele pentru tragerea la sorti pentru grupele Campionatului Mondial dupa calificarea Australiei de astazi in fata Hondurasului. A mai ramas doar returul duelului dintre Peru si Noua Zeelanda iar in functie de echipa calificata pot aparea permutari.

Tara gazda, Rusia, este in prima urna, pentru ca ordinea celorlalte echipe sa fie determinata de clasamentul FIFA. Daca Peru reuseste sa se califice, ea va intra in urna a 2-a, urmand ca Danemarca sa fie "retrogradata" in urna a 3-a. Daca Noua Zeelanda este cea calificata, atunci Danemarca intra in urna a 2-a si Serbia in urna a 3-a.

Doua tari din aceeasi zona nu pot fi in aceeasi grupa, exceptand cele din Europa deoarece numarul acestora este mai mare. Astfel, Germania poate juca impotriva Spaniei in grupa, insa Brazilia nu poate juca impotriva Columbiei sau a Uruguay-ului.

Daca ar fi reusit calificarea la Campionatul Mondial, Romania ar fi fost in locul danezilor. Astfel, o grupa de cosmar pentru noi ar fi fost cu Germania/Brazilia, Spania/Anglia si Serbia (in cazul calificarii Peru, cea care este mare favorita in fata neozeelandezilor).