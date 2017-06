Arda Turan s-a retras din nationala Turciei dupa un scandal monstru in avionul echipei, in care s-au aruncat cuvinte grele

Arda Turan s-a retras din nationala Turciei, dupa ce Terim l-a exclus din lot la meciul cu Kosovo.

Mijlocasul Arda Turan si-a anuntat retragerea din nationala Turciei, dupa ce Fatih Terim l-a exclus din lot pentru meciul impotriva Kosovo. Terim a luat decizia deoarece jucatorul a agresat fizic si verbal un jurnalist, informeaza Daily Sabah.

Dupa incidentul de luni, presedintele Federatiei Turce de Fotbal (TFF), Yıldırım Demiroren, s-a intalnit cu membrii Comitetului Executiv, iar apoi a discutat cu Turan, ajungand la concluzia ca ramanerea jucatorului in cantonamentul din Slovenia este nepotrivita.

Turan a sustinut o conferinta de presa, marti, in care si-a anuntat retragerea din nationala Turciei: "Daca regret ce am facut? Nu. Sunt liber ca o pasare".

Arda Turan l-a insultat in mai multe randuri pe Bilal Mese, un jurnalist sportiv cunoscut, iar apoi l-a strans de gat, in avionul care aducea echipa din Macedonia. Alti jurnalisti au intervenit pentru a calma spiritele.

Jucatorul Barcelonei ii reprosa acestui jurnalist articolele scrise in cotidianul Milliyet in timpul Euro 2016 in care se arata ca Arda Turan a avut o altercatie cu selectionerul Fatih Terim referitoare la impartirea primelor intre jucatori. "Cine ti-a dat voie sa urci la bord? Fiu de tar*a! De la cine am cersit bani?", i-ar fi spus Turan jurnalistului.

Jurnalistul agresat a anuntat ca va depune plangere impotriva jucatorului.

