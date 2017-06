Se fac demersurile pentru inscrierea CSA Steaua. Lacatus si Bumbescu anunta: "Vom juca in Liga a 4-a", Talpan vrea in Liga I

Vezi si - Budescu a semnat cu Steaua pe 4 ani! Becali ii da prima de instalare cat castiga Alibec in jumatate de an

Oficialii CSA Steaua fac demersurile pentru nasterea echipei de fotbal. Acestia au depus un dosar la AMFB pentru ca echipa sa fie inscrisa in sezonul viitor al ligii a patra. Initiativa vine intr-un moment in care CSA Steaua aniverseaza 70 de ani de existenta.

Numit in functia de manager al viitorului proiect CSA, Marius Lacatus spune ca echipa va evolua, cel mai probabil, in liga a patra. Acelasi lucru il spune si Adrian Bumbescu, fostul mare fundas al Stelei.

"Am primit acceptul si vom juca din toamna in liga a patra. Este proiectul nostru, asa cum a fost prezentat, astfel ca nu e vorba de nicio fuziune", a spus Bumbescu.

"Zilele viitoare va fi un Comitet Executiv al celor de la AMFB si noi consideram ca dosarul depuse ne va permite sa evoluam in liga a patra", a spus si Lacatus.

Pe de alta parte, Florin Talpan, juristul CSA, este radical si vrea ca CSA sa fie inscrisa in Liga I. Acesta cere in continuare retrogradarea FCSB.

"Locul echipei Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti este in prima liga. Vrem sa-i luam locul echipei lui Becali, pentru ca el a obtinut fraudulos aceasta echipa.

Echipa FCSB nu este afiliata la FRF, nu a fost afiliata, nu stiu cum si-a desfasurat meciurile in campionat. FCSB nu trebuie sa mai evolueze in Liga I, FRF trebuie sa dispuna masurile legale care se impun. Mi se pare ca lumea trebuie sa respecte legea in Romania si echipa lui Becali sa fie retrogradata in liga a cincea", a spus Talpan.

Reunirea noii formatii a CSA ar urma sa se faca pe 10 iulie, in Ghencea.