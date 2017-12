Vesti BUNE despre starea lui Michael Schumacher! Anunt de ULTIMA ORA din partea familiei legendei F1

Michael Schumacher a fost introdus in Hall of Fame-ul Formulei 1 in cadrul unei gale desfasurate la Paris.

Imobilizat la pat in urma accidentului de ski de la finalul anului 2013, Schumacher a fost reprezentat de fostul sef de la Ferrari, Jean Todt, si de purtatoarea sa de cuvant.



Jean Todt, un apropiat al familiei, le da sperante fanilor germanului si spune ca acesta se lupta in continuare pentru recuperare dupa ce a fost in coma timp de 6 luni.



"Ne e dor de Michael. E acolo, inca se lupta. Sunt fericit ca e Sabine aici, pentru afacerile familiei. Am vrut sa vina fiul sau, Mick, dar e in Spania pentru niste teste, iar sotia Corinna e in SUA. Lupta e in desfasurare. Michael e o persoana speciala, e foarte special pentru motorsport. E special pentru mine, e un prieten", a spus fostul boss Ferrari, Jean Todt.

Purtatoarea de cuvant a familiei Schumacher spune ca fostul pilot ar fi fost fericit sa fie cel care isi ridica premiu. "

"Stim cu totii ca Michael trebuia sa fie prezent aici, sunt sigur ca ar fi fost fericit sa faca asta. A avut mereu tot respectul pentru toata lumea de aici, ar fi fost onorat. A fost special datorita dragostei pentru acest sport. Asta il conecteaza cu toata lumea de aici", a spus Kehm.