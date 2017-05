Un nou canditat la GOLUL ANULUI! Emre Can a inscris cu o foarfeca geniala si Liverpool e aproape de UCL

Celta - Man United, joi la Sport.ro de la 22:00

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Real - Atletico! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Liverpool a invins, luni, in deplasare, echipa Watford, scor 1-0, in ultimul meci al etapei a XXXV-a din campionatul Angliei. La Watford, Costel Pantilimon a fost rezerva.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Emre Can, in minutul 43, cu o foarfeca absolut senzationala, de la marginea careului!

Liverpool este pe locul 3 in Premier League, cu 69 de puncte, in lupta directa cu Man City, Man United si Arsenal pentru locurile care duc in Champions League. Locul 3 duce direct in grupe iar locul 4 in play-off.

CLICK AICI pentru executia lui Emre Can