"Nu ne vine sa credem! Este imposibil ce am realizat!" Reactia antrenorului dupa surpriza anului in fotbal

Glasgow Rangers a fost eliminata din Europa League de Progres Niedercorn, echipa aflata in acest moment pe locul 4 in Luxemburg.

Una dintre cele mai mari surprize din istoria Europa League a avut loc marti seara cand Glasgow Rangers, o echipa de traditie cu un numar record de titluri interne (54), a fost eliminata de Progres Niedercorn, echipa necunoscuta pana acum.

Rangers a fost invinsa in Luxemburg cu 2-0 dupa ce castigase pe propriul teren cu 1-0. Aceasta a fost prima calificare a celor de la Progres in 14 duble manse disputate pana acum.



"Este un moment grozav, incredibil. Nu imi vine sa cred ca am castigat cu 2-0 in fata lui Rangers. Nu este posibil! Am intrat in istorie si nu ne vine sa credem! Este incredibil!" a declarat antrenorul celor de la Progres, Paolo Amodio.

De partea cealalta, portughezul Pedro Caixinha si-a cerut scuze: "Trebuie sa le cerem scuze fanilor pentru ca ne-au oferit sprijin si loialitate, nu meritau asa ceva. Imi asum toata responsabilitatea. Nu am putut face ceea ce am venit sa facem - sa castigam meciul. Este ceva ce se intampla o data in viata - ni s-a intamplat noua astazi" a spus Caixinha.