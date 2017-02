Lovitura primita de Genk inaintea meciului cu Astra, joi, 20:00, la Sport.ro! Ce jucator au pierdut belgienii

ASTRA - GENK E JOI LA 20:00 LIVE LA SPORT.RO

Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Alejandro Pozuelo, fotbalistul spaniol al lui Racing Genk, este incert pentru meciul de joi cu Astra, de la Giurgiu, din mansa intai a saisprezecimilor de finala ale Europa League, scrie ziarul Het Nieuwsblad.

Alejandro Pozuelo, un spaniol in varsta de 25 de ani, conducatorul de joc al lui Genk, a suferit o intindere la aductori in meciul din weekend cu Sint-Truidense (3-0), in care a fost inlocuit in minutul 62. Pozuelo marcase primul gol si pasase decisiv la urmatoarea reusita a echipei sale.

Mijlocasul nu s-a putut antrena luni, iar antrenorul Albert Stuivenberg nu ar fi dispus sa riste folosindu-l impotriva Astrei. Tehnicianul ar prefera sa-l menajeze pe jucator in vederea meciului de campionat cu Charleroi, de duminica, foarte important in vederea calificarii in play-off-ul pentru primele locuri.

Meciul dintre Astra Giurgiu si KRC Genk este programat joi, de la ora 20,00, pe stadionul "Marin Anastasovici". Returul va avea loc in data de 23 februarie.