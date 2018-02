LAZIO - STEAUA, JOI, PRO TV // "Bataia in public e cea mai buna! La Steaua e unitate de razboi!" Becali a anuntat cine va fi PORTAR cu Lazio

Gigi Becali a explicat motivul pentru care l-a criticat pe Andrei Vlad dupa egalul cu Dinamo.

Andrei Vlad va fi titular si la returul cu Lazio! A anuntat-o chiar Gigi Becali, cel care l-a criticat dur pentru cele 2 goluri primite la partida cu Dinamo. Patronul Stelei sustine insa ca acel meci nu l-a facut sa-si piarda incredere in Vlad, chiar daca a fost adus de urgenta Balgradean in ultima zi de transferuri.

"Normal ca ramane Vlad in poarta. Eu am incredere in el. Ceea ce a facut el a facut si gata. Am crezut ca pot face dintr-un copil un mare portar. Am inteles ca e greu, dar asta nu inseamna ca nu aceeasi incredere in el.



Ce am spus de el? Am spus un adevar. Cand vii la Steaua, iti asumi. Aici e unitate de razboi, mergi la razboi. Astea sunt metodele mele. Bataia in public e cea mai buna: ajunge la os, te ustura" a spus Gigi Becali la Digi Sport.