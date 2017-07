"Avem sansa noastra! Va conta ca jucam primul meci acasa!" Reactia lui Contra dupa ce Dinamo a cazut cu Bilbao

Dinamo va reveni in cupele europene pe 27 iulie in fata celor de la Athletic Bilbao.

Dinamo va juca impotriva celor de la Athetlc Bilbao in Europa League, aceasta fiind cea mai dificila adversara pe care o putea intalni echipa lui Cosmin Contra in turul 3 preliminar.

"N-am avut noroc la tragerea la sorti dar avem sansa noastra. Bilbao abia a inceput pregatirea. Va conta ca vom avea primul meci acasa. Pentru Bilbao vor fi 2 meciuri pentru pregatirea urmatorului campionat.



Sper sa jucam foarte bine in primul meci, sa crestem in cele 2 meciuri de campionat. Sper sa fie plin National Arena. Peste 11 meciuri este primul meci, avem 2 etape pana atunci. Deocamdata ma gandesc la meciul de sambata in campionat" a spus Cosmin Contra la Digi Sport.