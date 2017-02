ATAC la Varsovia. Fanii lui Ajax au fost BOMBARDATI de ultrasii Legiei intr-un bar. Imagini DURE

Tensiune maxima inaintea jocului Legia - Ajax din saisprezecimile Europa League!

Fanii olandezi au fost atacati intr-un bar cu torte si fumigene. Imaginile surprinse si postate pe mai multe canale de-ale ultrasilor au ajuns si in posesia politiei, acuzata ca a intervenit tarziu. Confruntarile au avut loc aseara in centrul capitalei poloneze. Cativa dintre olandezi au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma incidentelor.