ULTIMA ORA | Situatie incredibila! Stelistii nu vor sa mearga la Sibiu! FRF a anuntat ca nu amana meciul cu Hermmanstadt

Stelistii nu vor sa mearga la Sibiu, dar meciul nu se amana!

Sibiul a platit 60.000 de euro pentru nocturna, ca sa joace miercuri de la 6:30, in direct la PRO X!

Utilajele de deszapezit lucreaza non-stop pe stadionul din Sibiu, pentru ca totul sa fie perfect miercuri seara.

"O sa fie probabil temperaturile scazute, dar din ce ne spun prognozele meteo, se va putea juca fotbal", a declarat Teodor Birt, presedinte la Hermannstadt.

"La Amkar Perm sau Vladivostock am jucat si la minus 20 de grade. La Moscova cand am fost, la fel, foarte foarte frig!", a declarat si Dan Petrescu, care a antrenat in Rusia.

Muncitorii lucreaza de zor si la instalatia de nocturna. Marti, Haermannstadt va face primul antrenament din istorie in nocturna.

Meciul dintre Hermmanstadt si stelisti, e miercuri la ProX, de la 18:30.