Sumudica, dupa lobul MAGIC al lui Budescu: "N-am vazut in viata mea asa ceva!" TOATE vedetele Astrei pleaca!

Marius Sumudica e fericit dupa calificarea Astrei in finala Cupei. Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro! "KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00

Sumudica poate sa lase un nou trofeu la Astra, daca va reusi sa castige finala Cupei. Antrenorul spune ca nu are oferte din Romania si asteapta in continuare un club care sa-i propuna un contract concret.

Sumudica anunta ca toate vedetele Astrei vor pleca in aceasta vara.



"N-am vazut in viata mea asa ceva, lob ca al lui Budescu.

Cand jucam cu trofeul pe masa se vor mobiliza singuri, nu mai e nevoie sa-i mobilizez eu pe jucatori.

Ne despartim in conditii amiabile, am lucrat 2 ani si trei, patru luni foarte bine. As dori sa am o discutie cu patronul, vreau sa-i multumesc pentru ca a avut incredere in mine, rezultatele nu au intarziat sa apara. A fost cea mai buna perioada din istoria acestui club si am scris si eu o pagina din istoria lui.

Incerc sa-mi gasesc un angajament, voi vedea, nu am nicio oferta din tara. Pot sa stau si acasa, dar primesc in fiecare zi telefoane, insa nimic concret.

Cred ca Budescu si Teixeira se vor desparti de Astra, daca Astra va reusi sa-i pastreze, bravo lor. Toti jucatorii importanti vor pleca. Budescu si Teixeira sunt doriti de Steaua, probabil ca nimeni nu poate sa ofere salariile pe care le ofera Becali", a spus Sumudica la Dolce.