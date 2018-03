Moment FABULOS la Sibiu la 3-0 pentru Hermannstadt! Un copil a intrat pe teren si a pus un stop perfect! Ce a facut antrenorul sibienilor

AZI, 14:00 la PRO X: Hermannstadt - Steaua in Cupa Romaniei! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

A fost o dupa-amiaza perfecta la Sibiu la partida dintre Hermannstadt si Steaua - gazdele au marcat de 3 ori in primele 70 de minute spre bucuria unui stadion plin! Unul dintre suporteri a intrat pe teren - un copil a intrat in zona bancii de rezerve a gazdelor si a pus un stop perfect la o minge iesita in afara terenului!



Alexandru Pelici, antrenorul gazdelor, l-a pupat pe cap pe baiat si l-a trimis inapoi la locul lui in tribuna :)