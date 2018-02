HERMANNSTADT - STEAUA // Anunt de ULTIMA ORA de la Sibiu: "I-am contactat pe cei de la Steaua"! Cum arata gazonul

Hermannstadt - Steaua e miercuri, de la 18:30, in direct la PROX.

Vesti bune de la Sibiu! Ninsoarea s-a oprit, iar terenul va fi curatat pana la startul partidei, anunta presedintele sibienilor, Teodor Birt. Acesta a luat legatura cu oficialii Stelei si le-a transmis ca nu vor fi probleme. Se anunta ger puternic insa la ora partidei.



"Vremea e in regula, este rece, dar nu mai ninge. Nu este zapada mare pe teren, sunt 10 centimetri, suntem la stadion sa decidem ce facem punem folie sau il curatam maine si lasam zapada ca sa nu inghete. Trebuie sa se joace maine, am facut un efort mare sa luam nocturna. Ne e imposibil sa aducem iar. Am discutat cu Stoica, Argaseala, dar vom juca... nu e cod portocaliu. Ne vom da tot interesul pentru a se putea juca fotbal pe el", a declarat presedintele gazdelor pentru ProSport.



Sibienii asteapta un stadion plin in ciuda vremii de afara.

"Azi si maine dimineata il curatam. Si la Medias se joaca, la 50 de km de noi. Mai avem doar 100 de bilete la peluze, in rest s-au dat toate", a declarat Teodor Birt, presedintele sibienilor.

FRF a amanat doar partida dintre Botosani si Gaz Metan din Cupa Romaniei.