"Dormeam la ora aia, nu stiu daca Filip a petrecut pana dimineata!" Reactia lui Miriuta: ce-i asteapta pe petrecareti daca se confirma zvonurile

Dinamo a obtinut pe final calificarea in optimile Cupei Romaniei. Nemec a marcat unicul gol al meciului in minutul 85.

Vasile Miriuta recunoaste ca jocul echipei scartaie, insa este multumit de faptul ca a reusit sa se califice. Antrenorul dinamovist spera ca la meciurile urmatoare atacantii sai sa fie mai exacti in fata portii.

"Pe final l-am bagat pe Nemec pentru a face diferenta, avea mai mult prospetime si viteza. Importanta e calificarea, nu sunt multumit de joc. Sper sa marcam cat mai mult pentru ca ocazii avem. Nu sunt suparat pe Bokila, el a incercat sa-si faca treaba, atat a reusit azi", a declarat Vasile Miriuta la DigiSport.

Vasile Miriuta nu crede ca Steliano Filip si alti jucatori de la Dinamo au petrecut pana la orele diminetii si a promis ca "va da niste telefoane" pentru a afla adevarul. In eventualitatea in care se dovedeste ca totul este adevarat, Filip si colegii sai vor fi amendati.

"Am auzit, dar nu cred pana la proba contrarie. Voi avea o discutie cu ei daca s-a intamplat asa ceva. Nu ne spalam rufele in public. Vor fi amendati daca e asa. Voi avea o discutie cu Filip. O sa-i sun pe cei de la hotel si pe cei de la politie pentru a afla ce s-a intamplat. O sa dau acum telefoane. Am fost concentrat la joc, dar acum am timp si voi da niste telefoane. Eu nu am auzit, dorm la ora aia", a mai precizat Miriuta.