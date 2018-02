DECIZIA FINALA, in mainile arbitrului! Argaseala, noi detalii despre disputarea Hermannstadt - Steaua din Cupa

Presedintele Stelei spune ca ros-albastrii cer in continuare amanarea partidei de Cupa.

Steaua a plecat la Sibiu, insa nu vrea sa joace in Cupa cu Hermannstadt. FRF a refuzat amanarea partidei, insa decizia finala ii va apartine arbitrului la fata locului.

Argaseala spune ca sunt variante de amanare a partidei fara ca programul sa fie dat peste cap.



"Nu stiu daca se joaca maine, o sa ramana la decizia arbitrului. Noi am facut demersuri pentru amanare pentru ca este evident ca, odata cu venirea acestei perioade de 5-6 zile de zapada si temperaturi scazute, este un pericol pentru jucatori sa se joace. Nu am obtinut intelegere de la federatie sa se poata amana, nu avem ce sa facem decat sa constatam maine ca nu se poate juca la Sibiu", a spus Argaseala.

"Nu stiu de ce am fost refuzati. Nu am primit raspuns la adresa. E posibil sa se joace aceste etape de Cupa Romaniei, intr-o perioada in care nu este zapada, in aprilie. Si in mai, mai ales ca intre ultima etapa din campionat, care se termina pe 12 mai, si finala Cupei Romanieii, unde cred ca o sa fie o echipa din play-off, o sa avem o diferenta de 15 zile.

Noi, in doua saptamani o sa trebuiasca, sau echipa care se califica, sa ramana in localitate, sa se antreneze pentru acel meci. Daca propunerea noastra era acceptata, meciurile din semifinale, returul se juca pe 17 mai si era o perioada de doar 10 zile pentru pregatirea finalei".