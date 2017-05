Tusierul a inceput sa vomite in timpul meciului. Centralul i-a aratat cartonasul ROSU si l-a scos din teren! VIDEO

Tusierul de la Kilmarnock-Dundee din Scotia a avut probleme medicale in timpul partidei.

Arbitrului de linie scotian i s-a facut rau si a inceput sa vomite pe marginea terenului in momentul cand un jucator se pregatea sa execute un corner.



Centralul a venit in zona, iar jucatorul i-a cerut sa-l schimbe deoarece era vizibil ca tusierul nu se simte bine, iar partida intarzie din cauza acestuia. Centralul i-a dat dreptate si a scos cartonasul rosu, pe care i l-a aratat in gluma.