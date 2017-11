Te-ai fi urcat in masina cu el? Dezvaluirea tatalui lui Pepe despre inceputul carierei fundasului: "Daca nu-i iesea cu fotbalul, se facea taximetrist"

Fotbalist cu peste 300 de meciuri in tricoul Realului si 3 Ligi ale Campionilor in palmares, Pepe ar fi putut ajunge...taximetrist. Tatal sau, Anael, a facut dezvaluirea intr-un interviu acordat presei braziliene.

Anael, tatal lui Pepe, a spus ca fundasul ar fi putut ajunge taximetrist, daca nu ajungea fotbalist profesionist.

"Era o perioada dificila atunci cand Pepe s-a apucat de fotbal. Nu voiam sa-mi vad baiatul cum se consuma fara sens. I-am spus sa incercam cu fotbalul cat putem de mult. Daca nu ar fi ajuns jucator profesionist, aveam un plan B. As fi vandut masina personala pentru a cumpara un taxi, cu care Pepe sa lucreze", a declarat tatal lui Pepe pentru Globo Esporte.

Tatal fotbalistului i-a mai acuzat pe cei de la Real Madrid ca exploateaza fotbalistii, apoi uita de ei.

"Atunci cand intri in ultimul an de contract, clubul te cheama la negocieri. Cu Pepe nu s-a intamplat acest lucru. Intr-un final i-au propus sa prelungească pentru acelasi salariu. El n-a fost de acord. Cluburile precum Real Madrid ii exploateaza pe jucatori pana in ultima clipa, dupa care nu le mai acorda atentie. Pepe vrea sa-si incheie cariera la cel mai inalt nivel. A spus ca va juca cel putin pana la 36 de ani", a mai spus acesta.