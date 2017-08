Primul stadion inspirat din forma unui MUNTE! Cum arata "Gigantul de otel" din Mexic. FOTO

Noua arena a celor de la Monterrey din Mexic impresioneaza prin forma, dar si prin vederea catre muntii de langa ea, Cera de la Silla.

Poreclita "Gigantul de otel", arena de 52.000 de locuri a fost construita chiar in forma muntilor spre care ofera vederea. Arena a fost construita in 2015, insa a inceput sa primeasca atentie internationala abia acum, dupa vizita unui jurnalist englez. Construirea stadionului a durat 4 ani si a costat 200 de milioane de dolari.

The view from Monterrey's new stadium, just sent to @whereisfootball. I have to see a match here. Unreal. pic.twitter.com/DzyGjkW7fn