IMAGINI COLOSALE intr-un meci de fotbal! Zapada de 6 metri, nameti URIASI in jurul terenului. In ce conditii s-a jucat

O partida din liga a 2-a norvegiana a oferit imagini unice!

Tromsdalen - Asane s-a terminat 2-0. Nu scorul va fi tinut minte de fani peste ani. Jocul s-a disputat printre nameti URIASI. In unele locuri, zapada stransa atingea chiar si 6 metri. Fanii au folosit stancile de gheata pe post de loja. De acolo s-a vazut cel mai bine. Scaunele din tribune erau complet acoperite de zapada. Chiar si in aceste conditii, gazonul a aratat impecabil.

Tromsdalen e nou-promovata in liga a 2-a din Norvegia. Anul trecut a avut o singura infrangere in divizia a 3-a tot sezonul si a intrat detasat in Adeccoligaen.



Un match comme les autres, en deuxième division norvégienne. ????❄️ pic.twitter.com/dT7ct2JQlf April 4, 2017