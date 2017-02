LA VIDAL LOCA! Mijlocasul lui Bayern da lovitura in prelungiri! Ancelotti a "omorat" deja campionatul

Bayern a omorat campionatul dupa etapa de azi, in care urmatoarele 3 urmaritoare au pierdut.

Bayern da lovitura in prelungiri. Liderul era la egalitate, 0-0, pe terenul lui Ingolstadt, locul 17 in clasament, insa Vidal si Robben au reusit sa dea lovitura, marcand in minutele 91 si 92!

Bayern se duce astfel la 7 puncte in fata principalei urmaritoare, Leipzig, care a suferit o infrangere umilitoare acasa, 0-3 cu HSV. Culmea este ca si locurile 3 si 4 in clasament au pierdut, Frankfurt pierzand la Leverkusen, 0-3, iar Dortmund fiind invinsa de ultima din clasament, Darmstadt, cu 2-1.

Bayern are acum 7 puncte peste Leipzig, 14 peste Frankfurt si 15 peste Borussia Dortmund!

