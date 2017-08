Imagine monumentala cu Neymar si Coutinho, in 2008: "Vrem sa jucam amandoi la REAL MADRID!"

Marca a republicat astazi fragmente dintr-un interviu facut in 2008, cu Neymar si Coutinho, pe atunci doar tinere sperante pentru fotbalul brazilian.

Cand toata presa catalana fierbe in asteptarea mega transferului lui Coutinho la Barcelona, publicatia Marca a scos din arhiva un interviu facut in 2008, cu Neymar si Coutinho, pe atunci juniori la Santos, respectiv Vasco da Gama.

La intrebarea "Care este echipa la care visati sa jucati impreuna?", ambii brazilieni au avut acelasi raspuns: "Real Madrid". Neymar si Coutinho aveau 15 ani in momentul interviului din Marca.

Neymar a jucat timp de 4 sezoane la Barcelona, perioada in care s-a transformat intr-un super star al fotbalului mondial, dar acum e cel mai mare contestatar al conducerii de pe Camp Nou.

Presa spaniola a scris ca Neymar l-a sfatuit pe Coutinho in ultimele saptamani sa nu se duca la Barcelona, ci sa caute variante mai bune in cazul in care isi doreste sa plece de pe Anfield.