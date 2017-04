GOL MINUNAT in liga a 3-a din Anglia! Executia preferata a lui Adrian Ilie a fost copiata de acest jucator

Marcus Maddison de la Peterborough a inscris unul dintre cele mai tari goluri ale saptamanii in meciul cu Charlton!

In minutul 83, Maddison a trimis un lob superb de la marginea careului, lateral dreapta, in stilul Adrian Ilie, fara ca portarul sa aiba vreo sansa de a ajunge la minge! Peterborough a castigat cu 2-0, dar e departe de locurile care trimit in play-off. Chalrton se bate la retrogradare. Are doar 4 puncte peste prima pozitie care trimite in League Two.