GOL FANTASTIC! A tras direct pe poarta din jumatatea lui de teren. Cum s-a dus mingea

Conan Byrne a marcat golul saptamanii in meciul dintre Bohemians si St. Patrick's Athletic!

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Byrne a reusit un lob fabulos, din propria jumatate de teren, fara ca portarul advers sa poata interveni. St. Patrick's a castigat in deplasare cu 4-0, dar n-o duce deloc bine in clasament. Dupa 7 etape, e abia pe 9, primul loc neretrogradabil in Irlanda.