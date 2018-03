DRAMATIC | Lucescu pierde in Grecia dupa 16 meciuri consecutive fara esec! A egalat in minutul 7 de prelungiri, dar a primit gol peste cateva secunde

Razvan Lucescu a pierdut in Grecia.

Este prima infrangere pentru PAOK Salonic dupa 16 meciuri consecutive fara infrangere. PAOK a fost invinsa dramatic de la Asteras Tripolis, in deplasare, in minutele de prelungiri.

Kiriakopoulos a deschis scorul pentru Asteras in minutul 18, iar Djalma a egalat pentru echipa lui Razvan Lucescu in minutul 37. Tonso i-a readus pe gazde in avantaje, minutul 53. Prijovic a egalat in minutul 7 al prelungirilor pentru PAOK, insa in minutul 8 de prelungiri Iglesias a adus victoria lui Asteras.