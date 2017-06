Cel mai neasteptat "huligan" a intrat pe teren si a fost aproape sa distruga poarta! Ce a patit un fost stelist

Un fost stelist s-a trezit cu un taur pe terenul de fotbal. La coada stateau cativa caini si mai multe oi.



Ael Limassol, echipa fostului stelist Mitrea a jucat un amical in Kosovo cu bulgarii de la Botev Plovdiv. Fotbalistii n-au ales prea bine terenul. In apropiere se afla ferma ... animalelor. Un tauras a dat navala pe teren. N-a fost agresiv si a cautat iesirea, dar a cazut in plasa din spatele portii.

Jucatorii s-au trezit langa ei si cu un caine. Oile si vacile si-au asteptat si ele randul sa invadeze terenul