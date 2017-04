Antrenorul Argentinei a fost DAT AFARA. Messi, in pericol sa rateze Mondialul dupa o serie TERIBILA

Presedintele Federatiei Argentiniene de Fotbal, Claudio Tapia, a anuntat ca selectionerul nationalei argentiniene, Edgardo Bauza, nu mai e antrenorul echipei nationale.

"L-am anuntat pe Bauza ca nu mai este selectionerul Argentinei", a spus Tapia.



Oficialul nu a precizat cine va fi succesorul lui Bauza, insa a adaugat ca va sustine o conferinta de presa marti seara.



Locul cinci in zona Americii de Sud in calificarile pentru Cupa Mondiala din 2018, echipa Argentinei, finalista la CM-2014, are emotii pentru calificarea la turneul final din Rusia.



Edgardo Bauza se afla pe banca nationalei argentiniene din iulie 2016.