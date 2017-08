Veste uriasa pentru stelisti: Teixeira a plecat in Portugalia si are sanse sa intre cu Sporting! Ce jucatori lipsesc

Sporting - Steaua e marti, de la 21:45, in direct la ProTV!



Steaua a plecat in aceasta dimineata in Portugalia, acolo unde va da piept cu Sporting in playoff-ul Champions League, marti, de la 21:45, in direct la ProTV.

Accidentat la glezna in partida cu Astra, Teixeira a facut deplasarea cu Steaua la Lisabona si are sanse sa joace, a anuntat presedintele Stelei, Valeriu Argaseala.

Budescu si Balasa nu au facut deplasarea cu echipa Stelei, motiv de ingrijorare maxima pentru Dica. Cel mai probabil, apararea Stelei va fi formata din Larie si Momcilovici la Lisabona.



"Sunt niste accidentari care sunt imposibil de anticipat, ele apar in viata unor echipe. Trebuie sa suplinim aceste absente cu lotul pe care il avem, exact cum s-a intamplat si in meciul de la Plzen in care Budescu a fost inlocuit. Nu se stie daca va fi recuperat Teixeira, la Balasa nu se pune problema", a spus presedintele Stelei, Valeriu Argaseala.

Sporting - Steaua e marti, de la 21:45, in direct la ProTV!