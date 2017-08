"Vom fi constransi in defensiva, Steaua are calitate!" Coentrao, accidentat? Anuntul facut de portughez

20:23 Coentrao joaca accidentat? In Portugalia se scrie ca Fabio Coentrao a picat vizita medicala, dar Sporting l-a transferat oricum. Jucatorul a profita de conferinta de la Bucuresti pentru a infirma stirile din tara sa natala. "E o persoana care spune asta, dar nu o sa-i rostesc numele pentru ca nu merita sa i-l rostesc, el a spus ca am picat examenul medical. Nu o sa permit nimanui sa chestioneze buna mea credinta fata de sporting. E o minciuna si nu o sa permit sa se spuna asa ceva despre mine. Am avut o accidentare complicata la Real, dar din fericire m-am recuperat bine, nu simt nimic. Trebuie sa imi revin pas cu pas, dar ma simt din ce in ce mai bine pe teren. Vreau sa ajung Sporting, mi-as da si viata pentru clubul asta" , a spus fundasul.

20:11 Sporting nu s-a antrenat pe National Arena, de teama ca gazonul nou sa nu se strice inaintea partidei. Antrenorul Jorge Jesus si-a facut temele si e convins ca Steaua va iesi la atac in partida de maine seara.





"Ceea ce noi simtim din experienta este ca vom avea un meci dificil, vom fi constransi in defensiva, ne-am pregatit la toate capitolele, cred ca Sporting este o echipa si un club ce are toate calitatiile pentru a trece de aceasta faza eliminatorie fara a lua din meritele celor de la Steaua pentru ca eu imi aduc aminte foarte bine multe momente din viata acestui club, nu-l uit bineinteles pe Gheorghe Popescu si acea finala castigata in Europa, o istorie ce noi nu o avem.



Este foarte importanta Liga Campionilor pentru noi din toate punctele de vedere, nu doar financiar.



Bruno face parte dintr-o echipa de calitate precum cea a lui Sporting , insa campionatul din Portugalia este foarte complicat, o situatie mult mai dificila penntru noi decat a celor de la Steaua care si-au permis sa odihneasca jucatori in meciul cu Juventus.



Steaua are jucatori de calitate in special la mijloc, Budescu este un jucator foarte important la fazele fixe, cred ca va juca pentru ca am vazut ca a jucat 30 de minute la meciul trecut.



Tanarul Filipe Teixeira, ca asa l-am cunoscut la 16 ani, am fost primul antrenor al lui, Filipe Teixeia stie foarte bine sa gandesaca jocul, Steaua este in sine o echipa foarte bine organizata", a spus Jorge Jesus la conferinta.